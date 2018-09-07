Скрипаля отруїли через співпрацю з іспанською розвідкою - ЗМІ [ Редактировать ]
Сергія Скрипаля отруїли через співпрацю з іспанською розвідкою. За даними видання New York Times, колишній російський шпигун в останні роки надавав інформацію щодо діяльності в Іспанії російських організованих злочинних груп, зокрема, таких що пов'язані з Кремлем.
Видання проводить паралель між Скрипалем та іншим російським розвідником Олександром Литвиненком. Той, нагадаю, помер у Лондоні від отруєння полонієм 12 років тому і, як пізніше визнала іспанська влада, також був залучений до кампанії з боротьби з російською організованою злочинністю в Іспанії.
по теме
Отруєння Скрипалів: на засуданні Радбезу ООН Британія звинуватила Росію
Нагадаю, напередодні щодо справи Скрипалів у Нью-Йорку відбулося екстренне засідання Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина упевнені, що російські спецслужби діяли за наказом російського уряду. Водночас представниця Сполученого королівства Карен Пірс зазначила: підозрюваних у справі шукатиме Інтерпол
В New York Times з'явилася анонімна колонка від посадовця з адміністрації Трампа
"Не хвилюйтеся, у Білому домі є дорослі". В New York Times з'явилася анонімна колонка від нібито посадовця з адміністрації Трампа, який запевнив, що в Білому домі є низка осіб, які стримують "руйнівні ідеї" чинного президента США. Трамп у відповідь спочатку спитав у Twitter "Зрада?"
Отруєння Скрипаля: Радбез ООН обговорив нову інформацію
За отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів стоїть Росія. Таку позицію Британії підтримали західні держави на екстреному засіданні Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина у спільній заяві привітали прогрес у розслідуванні справи Скрипалів і наголосили: впевнені, що російські спецслужби діяли за наказом російського уряду
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Представляем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций
В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совбеза ООН
Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей.