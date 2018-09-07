Сергія Скрипаля отруїли через співпрацю з іспанською розвідкою. За даними видання New York Times, колишній російський шпигун в останні роки надавав інформацію щодо діяльності в Іспанії російських організованих злочинних груп, зокрема, таких що пов'язані з Кремлем.

Видання проводить паралель між Скрипалем та іншим російським розвідником Олександром Литвиненком. Той, нагадаю, помер у Лондоні від отруєння полонієм 12 років тому і, як пізніше визнала іспанська влада, також був залучений до кампанії з боротьби з російською організованою злочинністю в Іспанії.