ЄС запровадить нові правила перевірки туристів [ Редактировать ]
В ЄС перевірятимуть туристів по-новому. Рада Європи схвалила рішення про створення Європейської системи туристичної інформації та авторизації. Громадяни інших країн, які хочуть в'їхати на територію Євросоюзу й не потребують для цього візи, мають заповнити онлайн-форму. Їхні дані автоматично перевірятиме база Інтерполу.
Отриманий дозвіл буде чинний три роки. Послуга коштуватиме 7 євро.
Очікують, що система запрацює до 2021го. У такий спосіб хочуть зміцнити безпеку країн ЄС та запобігти нелегальній міграції.
по теме
В популярном туристическом городе запретили есть на улицах
Власти итальянской Флоренции запретили туристам есть на улицах
Работа мечты: крупная компания ищет профессионального отдыхающего
Мексиканская компания ищет работника, в обязанности которого будет входить отдых по всей стране
Перевод часов в Украине хотят отменить
Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое решение
В ООН занепокоєні рівнем смертності серед біженців на шляху до Європи
Найнебезпечнішим маршрутом до Європи залишається центральний середземноморський, що йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальної Італії
Евросоюз отменяет переход на летнее и зимнее время
Европейский союз планирует отказаться от перевод часов на летнее и зимнее время