7 сентября селе Новоселовка Днепропетровской области возобновился серьезный пожар из-за того, что загорелась сухая трава. Возгорание пытаются ликвидировать на площади 4 гектара.

Пожар возник в поле между садовым товариществом "Озон" и рестораном "Гуляй поле", сообщает "Информатор".

Первое возгорание в этом районе возникло еще 6 сентября. Пожарная бригада периодически ликвидировала огонь, но трава вспыхивала снова. В итоге с пожаром справились лишь в ночь на 7 сентября.

Однако спустя пару часов местные жители сообщили на линию "101" о том, что на поле возник новый очаг, с которым пытаются справится, но из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться.

При пожаре пострадавших нет. Некоторые жители домов, к чьим домам приближался огонь, говорят, что тушили траву самостоятельно.

Напомним, ранее под Харьковом горело 10 гектаров леса.