Под Днепром вторые сутки не могут потушить пожар (видео) [ Редактировать ]
7 сентября селе Новоселовка Днепропетровской области возобновился серьезный пожар из-за того, что загорелась сухая трава. Возгорание пытаются ликвидировать на площади 4 гектара.
Пожар возник в поле между садовым товариществом "Озон" и рестораном "Гуляй поле", сообщает "Информатор".
Первое возгорание в этом районе возникло еще 6 сентября. Пожарная бригада периодически ликвидировала огонь, но трава вспыхивала снова. В итоге с пожаром справились лишь в ночь на 7 сентября.
Однако спустя пару часов местные жители сообщили на линию "101" о том, что на поле возник новый очаг, с которым пытаются справится, но из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться.
При пожаре пострадавших нет. Некоторые жители домов, к чьим домам приближался огонь, говорят, что тушили траву самостоятельно.
Напомним, ранее под Харьковом горело 10 гектаров леса.
по теме
В Киеве эвакуировали бизнес-центр "Парус" из-за угрозы пожара
На место прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь
У Дніпрі згоріли два люксових автомобілі
Цієї ночі у Дніпрі згоріли два дорогих автомобілі. У центрі міста в дворі спалахнули - Tesla і Lexus. Машини були припарковані близько одна до одної. Вогонь швидко знищив обидві, відновленню вони не підлягають. Полум'я було настільки потужним, що перекинулось і на сусідню будівлю. Зайнялася стіна
В центре Днепра сгорела Tesla (фото)
В Днепре в закрытом дворе по улице Литейной сгорел дорогой электрокар
В Краснополье горит стихийная свалка
5 лет газовых атак. В Краснополье Днепропетровской области люди страдают от ядовитого дыма - в пятистах метрах от их домов летом ежедневно горит стихийная свалка. Обращения в полицию ничего не дают, экологи тоже приезжать не хотят. Почему? - разбирались наши корреспонденты
В центре Киева горит ресторан (фото, видео)
В Киеве на улице Мельникова произошел пожар в ресторане