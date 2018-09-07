Осень 2018: самый модный цвет сезона [ Редактировать ]
Института цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки грядущей осени. "Оливка к мартини" стал главным из них.
Это значит, что можно смело покупать вещи оливкового цвета - они бесспорно будут в тренде.
Их можно выгодно сочетать с бордовым, фиолетовым, вишневым или голубым. А также классическим серым, бежевым и белым.
Фото: Fashionweek
Смотрите также стильные идеи маникюра на осень 2018.
по теме
Маникюр-2018: стильные идеи на осень (фото)
Красивый маникюр - важный атрибут каждой девушки
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой (фото)
Участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в стильном боди
Как предотвратить появление следов помады: простой лайфхак
Бьюти-эксперты подсказали лайфхак, который поможет избавиться от следов яркой помады на зубах
Ольга Фреймут похвасталась платьем за 50 тысяч (фото)
Популярная украинская телеведущая Ольга Фраймут поделилась фото со съемок
Джинсы наизнанку станут новым трендом осени (фото)
Эксперты назвали один из главных трендов осени 2018 года