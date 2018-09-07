Института цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки грядущей осени. "Оливка к мартини" стал главным из них.

Это значит, что можно смело покупать вещи оливкового цвета - они бесспорно будут в тренде.

Их можно выгодно сочетать с бордовым, фиолетовым, вишневым или голубым. А также классическим серым, бежевым и белым.

Фото: Fashionweek

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