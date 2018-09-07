Гражданин Германии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался с пассажирами в режимной зоне Харьковского аэропорта. Также турист оказал сопротивление пограничному наряду. Инцидент произошел во время оформления рейса Харьков - Дортмунд, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Турист применил физическую силу к представителям компании-перевозчика и пассажирам, находившихся в зале. 53-летнего немца возмутило то, что ему было отказано в посадке на борт из-за состояния алкогольного опьянения. Мужчину задержали в административном порядке за нарушение режима в пункте пропуска и за оказание сопротивления законным действиям пограничного наряда.

Позже буйного иностранца передали представителям Национальной полиции. Также было направлено сообщение о совершении правонарушения по статье о сопротивлении представителю власти или представителю правоохранительных органов (ст.342 УК Украины).

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