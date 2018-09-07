Пьяный турист устроил дебош в аэропорту Харькова [ Редактировать ]
Гражданин Германии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подрался с пассажирами в режимной зоне Харьковского аэропорта. Также турист оказал сопротивление пограничному наряду. Инцидент произошел во время оформления рейса Харьков - Дортмунд, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.
Турист применил физическую силу к представителям компании-перевозчика и пассажирам, находившихся в зале. 53-летнего немца возмутило то, что ему было отказано в посадке на борт из-за состояния алкогольного опьянения. Мужчину задержали в административном порядке за нарушение режима в пункте пропуска и за оказание сопротивления законным действиям пограничного наряда.
Позже буйного иностранца передали представителям Национальной полиции. Также было направлено сообщение о совершении правонарушения по статье о сопротивлении представителю власти или представителю правоохранительных органов (ст.342 УК Украины).
Ранее мы сообщали, что на борту самолета заподозрили вспышку холеры.
по теме
Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Румынии
В Румынии автобус с украинскими туристами попал в смертельное ДТП - его на полном ходу протаранил мотоцикл
На курорте под Бердянском туристу выбили глаз
На популярном курорте в Приморске под Бердянском избили и покалечили отдыхающего
Курорт во Франции терроризирует дельфин-извращенец
На Французском курорте запретили купаться при приближении облюбовавшего территорию дельфина
Туристка выпала из лайнера и провела в море 10 часов
У берегов Хорватии спасли британку, выпавшую за борт круизного лайнера
В Кирилловке полуголая туристка устроила пьяный дебош (видео)
В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающая харьковчанка спровоцировала драку