Из Лукьяновского СИЗО сбежал убийца (фото) [ Редактировать ]
Из Киевского СИЗО убежал мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, который был осужден за убийство.
7 сентября из следственного изолятора удалось убежать мужчине, который был осужден за убийство, об этом сообщает УНИАН.
По данным СМИ известно, что обнаружили отсутствие мужчины во время вечерней проверки.
Вся полиция Киева ориентирована на поиск преступника.
Ранее мы сообщали, что в Киеве взяли в заложники детей.
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