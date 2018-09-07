В Киеве у полицейских украли крупную сумму денег, которая проходила в качестве вещественных доказательств по одному из уголовных производств.

Речь идет об ограблении на сумму свыше 2,3 миллионов гривен.

Прокуратура города сообщила о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах главному бухгалтеру районного управления полиции, пишет газета "Факты".

По факту инцидента было начато расследование. По имеющейся информации, подозреваемая была в сговоре с неизвестными.

Женщина выдала им доллары, евро, украинские гривны и российские рубли на общую сумму больше 2 миллионов гривен. Грабители подали в канцелярию поддельное решение суда о возвращении изъятых средств, находившихся на ответственном хранении в финансовом секторе районного управления.

Человек, который предъявлял документы о решении суда, пользовался поддельным паспортом. Следствие установило, что реальный владелец заявил о его потере задолго до финансовой махинации.

На данный момент полиция устанавливает личности двух других подозреваемых, в том числе и среди сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полиция Украины получит новое приветствие.