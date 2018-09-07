Столичную полицию ограбили на 2 миллиона гривен [ Редактировать ]
В Киеве у полицейских украли крупную сумму денег, которая проходила в качестве вещественных доказательств по одному из уголовных производств.
Речь идет об ограблении на сумму свыше 2,3 миллионов гривен.
Прокуратура города сообщила о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах главному бухгалтеру районного управления полиции, пишет газета "Факты".
По факту инцидента было начато расследование. По имеющейся информации, подозреваемая была в сговоре с неизвестными.
Женщина выдала им доллары, евро, украинские гривны и российские рубли на общую сумму больше 2 миллионов гривен. Грабители подали в канцелярию поддельное решение суда о возвращении изъятых средств, находившихся на ответственном хранении в финансовом секторе районного управления.
Человек, который предъявлял документы о решении суда, пользовался поддельным паспортом. Следствие установило, что реальный владелец заявил о его потере задолго до финансовой махинации.
На данный момент полиция устанавливает личности двух других подозреваемых, в том числе и среди сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что полиция Украины получит новое приветствие.
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