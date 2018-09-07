Количество безграмотных людей растет - ЮНЕСКО [ Редактировать ]
750 миллионов людей в мире не умеют читать и писать. Две трети от этого числа являются женщинами, об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.
По данным Статистического института ЮНЕСКО, в последнее время наибольший рост грамотности в мире зафиксирован среди населения Восточной и Южной Азии, а также Северной и Западной Африки, а так же среди молодежи по всему миру.
Недавно основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвовали 30 миллионов долларов США Гарвардскому университету и Массачусетскому технологическому институту на инициативу, направленную на борьбу с низким уровнем грамотности среди учеников младших классов.
Ранее мы сообщали, что Марка Цукерберга могут уволить из Facebook.
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