750 миллионов людей в мире не умеют читать и писать. Две трети от этого числа являются женщинами, об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

По данным Статистического института ЮНЕСКО, в последнее время наибольший рост грамотности в мире зафиксирован среди населения Восточной и Южной Азии, а также Северной и Западной Африки, а так же среди молодежи по всему миру.

Недавно основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвовали 30 миллионов долларов США Гарвардскому университету и Массачусетскому технологическому институту на инициативу, направленную на борьбу с низким уровнем грамотности среди учеников младших классов.

Ранее мы сообщали, что Марка Цукерберга могут уволить из Facebook.