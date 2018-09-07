Тарифы на газ для украинцев все же поднимут. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Насправді це вимушений крок, який нам потрібно буде зробити задля того, щоби розраховуватися за борги держави, які були створені з 2005 по 2013 рік. Державний борг за цей час зріс на 50 млрд доларів. З одного боку ми бачимо, зо економіка починає зростати, але з іншого, ми розуміємо, що у нас на плечах таких серйозний борг, який самостійно ми не можемо сплатити. Тому ми вимушені виходити на міжнародні ринки", - объяснил премьер.

"Цей крок ми маємо зробити задля того, щоб забезпечити стабільність. Я перший "за" те, щоб знизити ціни, але невиконання цієї вимоги приведе країну на межу дефолту. А дефолт - це знецінення гривні, зростання вдвічі цін в країні в цілому. Я все зроблю, щоб: а). захистити людей від можливого подорожчання; б). зробимо все, щоб не допустити будь-яких економічних потрясінь, забезпечити зниження інфляції, стабільність цін і зростання реальних доходів українських громадян.

Дестабілізацій за ці роки українці уже "наїлись", тому всіх захистимо, пройдемо цей етап. Зараз іде конструктивна робота з місією МВФ і я буду максимально знаходити всі можливості, щоб мінімізувати зміну ціни.

Мова йде про те, щоб в Україні була єдина ціна на газ. Ми вчора (6 вересня) зустрілись (з місією МВФ), провели розмови, місія працює, наші взаємовідносини є конструктивними", - подчеркнул Гройсман.

Кроме этого премьер-министр объяснил, чего ждать от работы депутатов накануне выборов.

"Звісно, що є ті, хто будет намагатись дестабілізувати ситуацію. У нас, як завжди, нікуди не подівся політичний цинізм, який абсолютно повністю протирічить нормальним моральним якостям. Але мій пріоритет один - економічний ріст, економічна стабілізація, чесний бюджет 2019 року, зниження інфляції, збільшення кількості рабочих місць, збільшення заробітної плати. У наступному році ми плануємо 4170 гривень - мінімальну заробітну плату. Ми будемо рухатись так, щоб стабілізувати ситуацію і країна в 2019 році має стати сильнішою і люди моють бути більш впевненими", - отменил Владимир Гройсман.

Также премьер объяснил отставку исполняющего главы ГФС Мирослава Продана. Также Гройсман рассказал, как будет проходить конкурс на главу фискалов и почему Государственная фискальная служба должна работать эффективно.

"Ми оголосили конкурс на вакантну посаду голови ДФС. Після того діючий виконуючий обов'язки (Продан - ред.) подав у відставку. Це прогнозовано, оскільки ті, хто планують брати участі у конкурсі не мають право управляти службою до моменту проведення конкурсу. З іншого боку, нам потрібно не втратити темп, який ми взяли у боротьбі з контрабандою. Тому я підписав постанову про призначення виконуючим обов'язки бойового полковника, полковника Олександра Власова, який 2,5 роки очолював спецпідрозділ "Фантом" і був на передовій на Донбасі. Ми тільки за липень-серпень додатково до державного бюджету мобілізували 12,3 млрд гривень. І це ще не кінець. Тому завдання перед керівником, який тимчасово призначений, посилювати боротьбу з контрабандою і з тіньовими схемами", - объяснил премьер-министр Украины.

Ранее премьер пообещал, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя.