Газ подорожает, а субсидий... становится все меньше. Весь год чиновники подчищали списки получателей субсидий. Сократили нормы потребления, проверяли тех, кто занизил свои доходы, чтобы незаслуженно получить госдотации на коммуналку.

Нашли даже несколько десятков тысяч человек, которые умудрились оформить субсидии дважды - сразу в нескольких регионах. А еще пообещали вообще лишить дотаций с 1 октября всех, у кого нет газовых счётчиков. Но ведь люди за год богаче не стали.

Чего же ждать в отопительном сезоне? Новые тарифы будут, а новых субсидий... не будет? Разбиралась Инна Томина.

"Я очень щепетильный человек. Я очень боюсь не так заплатить, не так рассчитаться... Я законопослушный человек", - говорит киевлянка Раиса Ахметовна - аккуратная и законопослушная, как и большинство украинских пенсионеров. Она выдержала тепловой удар прошлого сезона - и прожила без долгов по коммуналке. Благо, субсидия покрывала затраты. Газа в ее доме нет, воду - экономила. А в этом году придётся экономить еще и свет.

"Если в прошлом году у нас еще было электричество давали 130 киловатт на одну семью, ну от я одна. Так в прошлом году, или так сказать в начале этого года снизили на 110 киловатт. Хоть 10 киловатт, но забрали. Ну что такое 110 киловатт?! Это что не варить, не стирать, не мыть?", - говорит Раиса Ахметовна, жительница Киева.

Грядущий отопительный сезон - сейчас топ-тема в общественном транспорте и во дворах всей страны. Соседи Раисы Ахметовны уже упражняются в коммунальной арифметике. И гадают, какие же цифры получат в платежках? Особенно те, кому с субсидией не повезло.

"В этом году она уже достаточно высокой была оплата. А если идут сейчас разговоры о том, что уже повысить, то я считаю, что для человека среднего класса, который пока способен платить за квартиру на сегодняшний день поднимать квартплату и тарифы - это просто увеличивать задолженности", - говорит Наталья Романовна, киевлянка.

Какими будут тарифы - станет понятно ближе к концу месяца. Когда правительство согласует с МВФ цены на газ. Ведь стоимость голубого топлива напрямую влияет на суммы в платежках.

"В структуре себестоимости абсолютно всех жилищно-коммунальных услуг, и прежде всего в структуре услуги такой, как отопление и горячая вода - на 80 процентов заложен именно газ", - говорит Андрей Никончук, эксперт в сфере ЖКХ.

"Підвищення ціни на газ - воно однозначно призведе до того, що більше людей прийде по субсидії. Хоча одночасно два процеси йдуть: Зараз скорочується кількість субсидіантів саме завдяки жорстким критеріям. Можна дискутувати над тими чи іншими критеріями, але уряд сам себе загнав, коли армія субсидіантів - 6,6 млн домогосподарств - бюджет не може потягнути таку кількість", - говорит Алексей Кучеренко, министр ЖКХ (2007-2010).

Правительство и не скрывает, что в этом году хочет сократить субсидии для одного, а то и двух миллионов семей. Ведь содержать всех - слишком дорого. Только в этом году на это ушли рекордные 70 миллиардов гривен. Да и часто нуждающиеся льготники - на самом деле оказываются хитрецами. И умудряются оформлять сразу по две госскидки.

"Громадяни розводяться, або уникають шлюбних відносин для того щоб не бути членами однієї місії", - говорит Виталий Музыченко, директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики.

Поэтому в новом сезоне субсидиантов тщательно просеют. Начали - с жесткой проверки и новых социальных норм.

"Были введены дополнительные имущественные цензы в отношении тех лиц, которые хотят получать субсидии, а именно - наличие или отсутствие собственности заявителя квартиры более чем 120 квадратных метров, частного дома площадью более чем 200, автомобиля, который не старше чем 5 лет, осуществления ими единоразовой покупки на суму более чем 50 тысяч гривен", - говорит Андрей Никончук, эксперт в сфере ЖКХ.

Также "за бортом" останутся должники за коммуналку и безработные. Но наряду с жесткими правилами оформления, потребителям обещают и "бонусы" - в виде монетизации.

"До першого вересня ми зібрали всі ці заяви людей з їхніми паспортними даними з банківськими реквізитами, і десь у жовтні ці люди отримають вартість на рівні сто кубів газу - це десь 690 гривень", - говорит Галина Кравченко, замначальника Управления труда и соцзащиты населения Святошинской РГА.

Но пока в органах соцзащиты пока затишье. Желающих получить гос-скидку немного.

"Всі прийдть в жовтні, так як в жовтні починається опалювальний період", - говорит Галина Кравченко, СОБЕЗ.

А в том, что отопительный сезон начнется в октябре - в правительстве не сомневаются. Говорят, пересмотр цены на газ - не повод для паники и срыва сроков. Мол, и запасы газа в хранилищах есть, и с электроэнергией все в порядке. А вот эксперты критикуют - год прошел, а старые проблемы остались.

"По лічильниках будинкових тепла - провалена програма, Я думаю відсотків 50 т максимум. По лічильниках газу - провалена програма. 3,5 мільйона домогосподарств без лічильників газу Так само , як і були. Масової енергоефективності немає", - говорит Алексей Кучеренко, министр ЖКХ (2007-2010).

"З одного боку ми витрачаємо 72 мільярди на субсидії і аж 2 мільярди на тепломодернізацію", - говорит Борис Кушнирук, экономист.

Вплотную заняться этим обещают уже с нового года, когда заработает Фонд энергоэффективности. А пока украинцы повышают энергоэффектичность индивидуально - в отдельно взятом жилище. Прикручивая батареи и бережно используя воду. Экономии ради.