Биткоин: курс криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
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Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно дешевеет.
Теперь за монету предлагают $6 404,15.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum $215,665;
- Ripple $0,28920;
- Bitcoin Cash $497,40.
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