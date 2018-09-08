В Черном море дрейфует плот с экипажем судна [ Редактировать ]
В акватории Черного моря запросил помощь малый буксир "Шквал", экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Об этом сообщает "Корреспондент".
"В 06:55 8 сентября поступило сообщение о том, что в районе села Героевка городского округа Керчь в двух километрах от берега малый буксир Шквал заливает дождем. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек. На 07:25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в спасательной операции участвуют буксиры Анапа и Меркурий, из аэропорта Симферополя готовы вылететь два спасательных вертолета Ми-8.
Однако в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь.
Ранее мы писали о том, что в Черном море произошел взрыв.
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