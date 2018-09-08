В Турции в 20 километрах от Анкары пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погибли шесть человек и еще 43 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV.

В настоящее время проводятся спасательные работы.

На место происшествия прибыли медицинские и пожарные бригады. Полиция начала расследование причин инцидента.

Как передает УНН, по предварительной информации, украинцев не было среди пассажиров автобуса.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Турции", - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

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