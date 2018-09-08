Смертельное ДТП: в Турции разбился туристический автобус [ Редактировать ]
В Турции в 20 километрах от Анкары пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погибли шесть человек и еще 43 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV.
В настоящее время проводятся спасательные работы.
На место происшествия прибыли медицинские и пожарные бригады. Полиция начала расследование причин инцидента.
Как передает УНН, по предварительной информации, украинцев не было среди пассажиров автобуса.
"По предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Турции", - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
Ранее мы писали о том, что в Киеве столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль.
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