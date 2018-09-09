В Запорожье возле супермаркета по улице Лермонтова сотрудники частной охранной фирмы жестоко избили покупателя.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как охранники в шлемах и с дубинками ведут мужчину от магазина, где тот купил напитки в стеклянных бутылках, затем покупатель вступает с ними в перепалку. Один из охранников бьет мужчину коленом в голову, после чего тот сразу падает, разбивая бутылку.

После охранник пытался заговорить с автором видео и просил его выключить камеру, передает местное издание 061.ua.

Примечательно, что, по словам комментаторов видео, недалеко от места событий грабили ломбард.

За несколько дней до этого охранники избили покупателя в торговом центре Киева.