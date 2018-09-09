Коленом в лицо: в Запорожье охранники избили покупателя (видео) [ Редактировать ]
В Запорожье возле супермаркета по улице Лермонтова сотрудники частной охранной фирмы жестоко избили покупателя.
Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как охранники в шлемах и с дубинками ведут мужчину от магазина, где тот купил напитки в стеклянных бутылках, затем покупатель вступает с ними в перепалку. Один из охранников бьет мужчину коленом в голову, после чего тот сразу падает, разбивая бутылку.
После охранник пытался заговорить с автором видео и просил его выключить камеру, передает местное издание 061.ua.
Примечательно, что, по словам комментаторов видео, недалеко от места событий грабили ломбард.
За несколько дней до этого охранники избили покупателя в торговом центре Киева.
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