Боксерский поединок украинца Василия Ломаченко и пуэрториканца Хосе Педрасы перенесли на неделю позже, сообщил промоутер Боб Арум.

Перенос поединка с 1 на 8 декабря связан с желанием телеканала-транслятора боя - ESPN, сообщается на странице Ломаченко в Facebook.

Поединок между боксерами состоится в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

Декабрьский бой станет объединением титулов WBA и WBO в легком весе. Свой титул WBA Ломаченко выиграл, одержав победу над Линаресом, в свою очередь Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.

Как известно, Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.