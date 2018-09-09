Бой Ломаченко-Педраса перенесен [ Редактировать ]
Боксерский поединок украинца Василия Ломаченко и пуэрториканца Хосе Педрасы перенесли на неделю позже, сообщил промоутер Боб Арум.
Перенос поединка с 1 на 8 декабря связан с желанием телеканала-транслятора боя - ESPN, сообщается на странице Ломаченко в Facebook.
Поединок между боксерами состоится в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.
Декабрьский бой станет объединением титулов WBA и WBO в легком весе. Свой титул WBA Ломаченко выиграл, одержав победу над Линаресом, в свою очередь Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.
Как известно, Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.
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