Супрун советует лечить рак смехом [ Редактировать ]
Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун уверяет, что смех помогает преодолеть психические и онкологические заболевания.
Из исследуемых терапевтических эффектов смеха, преимущества были обнаружены во многих направлениях медицинской помощи, включая реабилитацию, онкологические заболевания и в психиатрии. Некоторые исследования даже указывают, что смех способен улучшать когнитивные функции среди пожилых людей", - написала и.о. министра здравоохранения в Facebook.
Также Ульяна Супрун уверена, что смех способен повышать настроение:
"Смех повышает настроение, чем способен нивелировать вред стресса и ощущения тревожности. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему. Как следствие мы становимся более уязвимыми к различным заболеваниям", - отметила она.
До этого Ульяна Супрун раскрыла секрет Плацебо.
по теме
В Украине запретили воду для инъекций
В Украине запретили применение препарата "Вода для инъекций" из-за непредсказуемой побочной реакции
В Украине запретили популярное лекарство от насморка
На территории Украины временно запретили продавать и применять пользующийся популярностью препарат
Родственники онкобольных требуют увеличить финансирование здравоохранения
Родственники и друзья онкобольных собрались возле Верховной Рады - раз до Минздрава достучаться не могут, надеются, что их услышат народные депутаты
Поддельные справки невозможны: в Украине запустили реестр медосмотров
В Украине с сентября 2018 года заработала единая электронная система профессиональных медицинских осмотров
Лекарства в Украине: сколько денег жители страны тратят на препараты
Расходы на медикаменты являются значительной частью расходов для украинских семей