Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун уверяет, что смех помогает преодолеть психические и онкологические заболевания.

Из исследуемых терапевтических эффектов смеха, преимущества были обнаружены во многих направлениях медицинской помощи, включая реабилитацию, онкологические заболевания и в психиатрии. Некоторые исследования даже указывают, что смех способен улучшать когнитивные функции среди пожилых людей", - написала и.о. министра здравоохранения в Facebook.

Также Ульяна Супрун уверена, что смех способен повышать настроение:

"Смех повышает настроение, чем способен нивелировать вред стресса и ощущения тревожности. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему. Как следствие мы становимся более уязвимыми к различным заболеваниям", - отметила она.

До этого Ульяна Супрун раскрыла секрет Плацебо.