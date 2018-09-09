Из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с аннексированным Крымом пропустили 46 человек для получения медицинской помощи на материковую часть Украины.

Об этом сообщил помощник начальника Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

По его словам, речь идет о пунктах Чаплинка и Каланчак.

"В настоящее время пересекли административную границу 46 граждан", - сообщил он.

Шевцов добавил, что все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь.

Как известно, Крым страдает от засухи. Недавно на полуострове высохла крупнейшая река.