Лига наций: тренер сборной Украины рассказал о победе над Словакией [ Редактировать ]
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как команда одержала победу над Словакией во втором матче Лиги Наций даже без болельщиков.
Об этом сообщается на сайте ФФУ.
"Мы готовили ребят к такой игре. Знали, что Словакия - сбалансированная команда с хорошими исполнителями. Знали, что будет тяжелая игра. Благодарен ребятам, они очень серьезно отнеслись к игре в плане психологии. После хорошего матча с чехами было важно восстановиться и немного поменять менталитет. Играть так, как с чехами, сегодня было бы сложно. Нужно было терпеть, не рисковать. Просили убрать опрометчивые передачи, играть компактно. Просили быстро возвращаться в середину при потере мяча. Знали, что моменты будут и мы их нашли", - сказал Шевченко.
С турнирной таблицей Лиги наций УЕФА можно ознакомиться здесь.
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