В Ирпене из-за двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном для этого места, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один пешеход погиб, второго без сознания госпитализировали.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поломанный труп в луже крови под авто, три разбитые машины, второго нарушителя без сознания грузят в скорую. Он тоже попал под авто. На месте спасатели. Дорога перекрыта", - говорится в нем.

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