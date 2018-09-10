В Ирпене пешеходы спровоцировали масштабное смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Ирпене из-за двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном для этого места, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один пешеход погиб, второго без сознания госпитализировали.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Поломанный труп в луже крови под авто, три разбитые машины, второго нарушителя без сознания грузят в скорую. Он тоже попал под авто. На месте спасатели. Дорога перекрыта", - говорится в нем.
Ранее мы сообщали о ДТП с президентом Молдовы.
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