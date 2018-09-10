Десятки гектарів лісу вигоріло в американському штаті Каліфорнія за останні кілька днів.

Пожежники досі намагаються приборкати полум'я в каньйоні вздовж річки Сакраменто. Вогонь впритул наблизився до міжрегіональної траси, частину шляху - перекрили. Рятувальники гасять займання лише із землі - без допомоги повітряної техніки. Густий дим погіршує видимість для пілотів.

Пожежа загрожує 300 житловим будинкам.