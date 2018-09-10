У Каліфорнії не припиняються лісові пожежі [ Редактировать ]
Десятки гектарів лісу вигоріло в американському штаті Каліфорнія за останні кілька днів.
Пожежники досі намагаються приборкати полум'я в каньйоні вздовж річки Сакраменто. Вогонь впритул наблизився до міжрегіональної траси, частину шляху - перекрили. Рятувальники гасять займання лише із землі - без допомоги повітряної техніки. Густий дим погіршує видимість для пілотів.
Пожежа загрожує 300 житловим будинкам.
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У Каліфорнії палає ліс
Знову палає ліс у Каліфорнії. Влада оголосила евакуацію кількох десятків будинків. Займання сталося на півночі штату, поблизу міста Реддінг, неподалік від осередку руйнівної серпневої пожежі. Полум'я заблокувало рух на трасі, що з'єднує Каліфорнію та Орегон
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