Ани Лорак восхитила поклонников соблазнительным образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке фестиваля "Новая волна" в России. Соответствующее фото она опубликовала Instagram.
Мнения поклонников разделились, некоторые считают, что такая прическа совершенно не идет певице. Однако, большая часть фанатов пришла в восторг от нового образа Каролины.
Ранее мы сообщали Ани Лорак резко высказалась об измене.
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