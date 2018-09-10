Украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке фестиваля "Новая волна" в России. Соответствующее фото она опубликовала Instagram.

Мнения поклонников разделились, некоторые считают, что такая прическа совершенно не идет певице. Однако, большая часть фанатов пришла в восторг от нового образа Каролины.

Ранее мы сообщали Ани Лорак резко высказалась об измене.