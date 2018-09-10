Иностранцы незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове

В Харькове, 7 сентября оперативниками полиции и ГПСУ были задержаны 30 нелегалов из Вьетнама, которых преступники переправляли незаконным путем из России в Евросоюз, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Во время спецоперации, в частном секторе в городе за час до отправки на западную границу были задержаны 30 незаконных мигрантов вьетнамцев. Это в основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, из которых 17 женщин.

По данным полиции Харьковской области, иностранцы незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове.

Сотрудники Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области в отношении иностранцев составили административные протоколы по статье 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос об их депортации за пределы нашего государства в страну происхождения.

Ранее мы сообщали, что под Львовом в подсолнухах нашли нелегалов.