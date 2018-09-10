Погода на неделю: когда в страну вернется тепло [ Редактировать ]
На этой неделе в Украине пройдут дожди, с середины недели начнется потепление. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентр".
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +30°, в остальных регионах до +18°...+25°.
Во вторник, 11 сентября, в Украине также ожидаются осадки. На востоке до +29°.
В среду, 12 сентября, практически без осадков. Самая жаркая погода будет востоке - до +29°. В остальных регионах до +26°.
В четверг в Украине ожидается солнечная погода. Ночью по стране +11°…+17°, днем на востоке до +31°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге до +31°, в остальных регионах до +27°.
15 и 16 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и востоке - до +12°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +23°...+27°. В воскресенье ночью на севере до +10°, днем в Украине от +21° до +27°.
Ранее мы писали о том, что из-за дождя Киев "парализован" пробками.
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