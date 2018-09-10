Валерий Меладзе выложил в Instagram фотографию, на которой запечатлен с женой Альбиной Джанабаевой. На снимке они оба в уютных теплых халатах отдыхают на палубе.

Фанаты негативно восприняли снимок и засыпали гневными комментариями фото. Однако среди недоброжелателей нашлись и защитники звездной пары.

"Я вчера увидела первую жену Меладзе, я конечно извиняюсь, Верочка может и симпатяжка,но по сравнению с его бывшей женой,она просто обезьянка!", "Когда у мужика жена царевна прекрасная,в любовницы, он обязательно возьмет Бабу Ягу", "Лиса Альбина и обезьянка Вера знают, что делают".

Ранее Вера Брежнева рассказала о разводе с Меладзе.