Украинский самолет-гигант "Мрия" установил невероятный рекорд (фото) [ Редактировать ]
Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" установил новый впечатляющий рекорд. О рекордном по расстоянию полете из Украины к тихоокеанскому побережью США на странице в Facebook рассказал летчик Виталий Трубников.
"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км", - написал Трубников.
Фото: Facebook/ Виталий Трубников
Далее, по словам летчика, борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.
Фото: Facebook/ Виталий Трубников
Смотрите также, как выглядит недостроенная "Мрия".
по теме
В Украине зарегистрировали пару с рекордной разницей в росте (фото)
В Украине зарегистрировали национальный рекорд разницы в росте между партнерами в семейной паре
Погода на неделю: когда в страну вернется тепло
На этой неделе в Украине пройдут дожди, с середины недели начнется потепление
В Украине сократят рабочий день: кого коснется
Нововведения уже поддержал Кабинет министров, а следующий шаг - за Верховной Радой
10 сентября: какой сегодня праздник
10 сентября - 253-й день года (254-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 112 дней
Погода на 9 сентября: синоптики советуют не выходить из дома
Большинство областей Украины ожидает прохлада и дожди