Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" установил новый впечатляющий рекорд. О рекордном по расстоянию полете из Украины к тихоокеанскому побережью США на странице в Facebook рассказал летчик Виталий Трубников.

"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км", - написал Трубников.

Фото: Facebook/ Виталий Трубников

Далее, по словам летчика, борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.

Фото: Facebook/ Виталий Трубников

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