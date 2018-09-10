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Восьмикратный олимпийский чемпион, шестикратный обладатель "Большого хрустального глобуса", норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален, завершивший карьеру в апреле 2018 года, и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева возвращаются в большой биатлон.

Звездная супружеская пара выступит на ежегодной Рождественской гонке, которая пройдет в Гельзенкирхене 29 декабря 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Норвежец признался, что это выступление будет особенным для него и требует тщательной подготовки.

"Я не так много тренировался в последнее время, так что нужно будет составить план подготовки. Раньше "Рождественская гонка" была дополнением к сезону, а теперь для меня она будет главным стартом. Мы покажем все, на что способны. Хотя и противостоять нам будут лучшие биатлонисты мира, не любители.

У нас с Дарьей хорошие воспоминания о выступлении на стадионе "Шальке". Мы стартовали здесь несколько раз, но больше ни на каком другом стадионе я не ощущал таких мурашек. Мы безумно рады провести свою последнюю гонку на арене в Гельзенкирхене вместе. Это будет эмоциональное и особое прощание для нас", - сказал Бьорндален.

Также он рассказал, как поменялась его жизнь после окончания карьеры.

"Моя жизнь, безусловно, изменилась после окончания столь длительной карьеры. Ощущается разница, поскольку распорядок моего дня изменился. Мне все еще нравится тренироваться, я непрерывно тренировался, как мне кажется, с десяти лет, поэтому если я остановлюсь, то остановиться может и мое сердце", - признался легендарный биатлонист.

За спортивную карьеру Бьорндален одержал рекордные в истории 95 побед на этапах Кубка мира, и 179 раз попадал в тройку лучших. Более того, норвежец является рекорсменом Рождественской гонки: "король биатлона" триумфовал в Гельзенкирхене четыре года подряд, что не удавалось до этого никому.

Дарья Домрачева же является единственной в истории спорта женщиной, которой удалось завоевать четыре олимпийские золотые медали в биатлоне.

Тем временем украинские биатлонисты продолжают подготовку к предстоящему сезону и представили новую форму.