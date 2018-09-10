У центрі Парижа чоловік із ножем поранив сімох людей. Четверо з них у тяжкому стані. Серед травмованих турист із Британії. Напад стався в кінотеатрі. Після цього злочинець вийшов на вулицю, і там продовжив калічити людей залізним прутом.

Нападника вже затримали правоохоронці. Він виходець з Афганістану. Поки що в поліції недостатньо доказів, аби говорити про теракт.

Міністр внутрішніх справ на своїй сторінці у Твіттері -подякував усім небайдужим, хто допомагав постраждалим до приїзду швидкої.