У Парижі чоловік із ножем поранив сімох людей [ Редактировать ]
У центрі Парижа чоловік із ножем поранив сімох людей. Четверо з них у тяжкому стані. Серед травмованих турист із Британії. Напад стався в кінотеатрі. Після цього злочинець вийшов на вулицю, і там продовжив калічити людей залізним прутом.
Нападника вже затримали правоохоронці. Він виходець з Афганістану. Поки що в поліції недостатньо доказів, аби говорити про теракт.
Міністр внутрішніх справ на своїй сторінці у Твіттері -подякував усім небайдужим, хто допомагав постраждалим до приїзду швидкої.
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