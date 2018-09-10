Призыв в армию Украины продлен до Нового года [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу осенью 2018 года с 2-х до 3-х месяцев - до декабря включительно.
Соответствующим указом от 10 сентября вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. Согласно документу, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.
15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.
В документе были определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.
В Украине призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, признанные годными к строевой подготовки и которые не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.
Несколькими днями ранее Верховная Рада уравняла женщин и мужчин в армии.
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