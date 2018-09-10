Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу осенью 2018 года с 2-х до 3-х месяцев - до декабря включительно.

Соответствующим указом от 10 сентября вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. Согласно документу, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В документе были определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.

В Украине призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, признанные годными к строевой подготовки и которые не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Несколькими днями ранее Верховная Рада уравняла женщин и мужчин в армии.