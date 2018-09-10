Польша не доверяет ОБСЕ. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится военный конфликт на востоке Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович на открытии двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве.

Он подчеркнул, что украино-российский конфликт является одной из крупнейших угроз для Европы и самым серьезным вызовом для миссии ОБСЕ.