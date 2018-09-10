Актеры театра в Белой Церкви будут добиваться соблюдения своих прав - Сергей Каплин [ Редактировать ]
Актеры снова протестуют. Коллектив киевского областного театра имени Саксаганского сегодня собрался возле Киевоблсовета. Выступает против нового руководителя. И требует вернуть предыдущего директора.
По мнению людей - конкурс провели с нарушениями. Коллектив театра объявил бессрочную голодовку. Часть людей остались у стен обладминистрации. Остальные отправились митинговать к зданию Кабмина.
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