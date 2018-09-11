Около миллиона человек эвакуируют в американском штате Южная Каролина. Как сообщает The Associated Press, эвакуация объявлена из-за шторма четвертой категории "Флоренс", который надвигается на восточное побережье США.

Распоряжение губернатора штата Генри Макмастера распространяется на все восемь графств Южной Каролины. Макмастер уже объявил чрезвычайное положение в штате.

Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние тридцать лет. По прогнозам, что он достигнет восточного побережья США в четверг, 13 сентября. До этого "Флоренс" пройдет между Бермудскими и Багамскими островами. Южная и Северная Каролина примут на себя основной удар стихии.

Скорость ветра может достигнуть 195 км/час, высота волн - 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.

Напомним, что 4 сентября по Японии ударил мощнейший тайфун Джейби.