В США эвакуируют миллион человек из-за приближающегося шторма [ Редактировать ]
Около миллиона человек эвакуируют в американском штате Южная Каролина. Как сообщает The Associated Press, эвакуация объявлена из-за шторма четвертой категории "Флоренс", который надвигается на восточное побережье США.
Распоряжение губернатора штата Генри Макмастера распространяется на все восемь графств Южной Каролины. Макмастер уже объявил чрезвычайное положение в штате.
Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние тридцать лет. По прогнозам, что он достигнет восточного побережья США в четверг, 13 сентября. До этого "Флоренс" пройдет между Бермудскими и Багамскими островами. Южная и Северная Каролина примут на себя основной удар стихии.
Скорость ветра может достигнуть 195 км/час, высота волн - 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.
Напомним, что 4 сентября по Японии ударил мощнейший тайфун Джейби.
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