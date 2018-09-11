У Києві учень напав на вчительку. Інцидент стався посеред уроку у столичні школі №94. Спершу восьмикласник побив жінку стільцем, а потім кілька разів ударив ножицями.

Педагог зазнала численних травм голови та різаних ран тіла. Наразі, і учень, і постраждала перебувають в медичних закладах. Викладач із журналістами не спілкується. Стан її здоров'я наразі під контролем у лікарів відділу політравми 17-ї міської лікарні.

"Установлен диагноз существенные травмы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленые травмы головы и колото-резаные травмы грудной клетки. На момент госпитализации, доставки у нее было проникающее ранение, которое представляло угрозу для ее жизни. По этому поводу она была у нас прооперировала, сейчас находится на лечении", - говорить Юрій Неділя, відповідальний черговий лікар відділення політравми лікарні №17.