Пользователь сети под ником noonelikesadampsock обнаружил на картах Google мужчину, который подшутил над другими юзерами, знакомыми с популярной детской игрой. Фотография была опубликована на странице Reddit.

Судя по многочисленным комментариям, снимок был сделан автомобилем Google в британском городе Дарем. На переднем плане изображен длинноволосый мужчина, который показывает рукой знак "ок", соединив большой и указательный пальцы на уровне талии.

Фото: Google Maps streetview

Подобный знак - часть известной игры, знакомой многим школьникам. Суть заключается в том, что один человек неожиданно показывает "ок" своему другу-сопернику. Если тот смотрит прямо в круг, то моментально получает удар в плечо. Если же второй игрок не посмотрел на руку, то он сам бьет в плечо зачинщика.

Многие пользователи обратили внимание на знак и похвалили мужчину, которому удалось заставить посмотреть на его руку несколько тысяч человек.

"Как он собирается ударить нас всех?", "Безумный парень", - шутят юзеры.

Ранее Еврокомиссия наказала Google за "цифровой сговор".