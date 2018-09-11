На картах Google нашли неожиданное послание (фото) [ Редактировать ]
Пользователь сети под ником noonelikesadampsock обнаружил на картах Google мужчину, который подшутил над другими юзерами, знакомыми с популярной детской игрой. Фотография была опубликована на странице Reddit.
Судя по многочисленным комментариям, снимок был сделан автомобилем Google в британском городе Дарем. На переднем плане изображен длинноволосый мужчина, который показывает рукой знак "ок", соединив большой и указательный пальцы на уровне талии.
Фото: Google Maps streetview
Подобный знак - часть известной игры, знакомой многим школьникам. Суть заключается в том, что один человек неожиданно показывает "ок" своему другу-сопернику. Если тот смотрит прямо в круг, то моментально получает удар в плечо. Если же второй игрок не посмотрел на руку, то он сам бьет в плечо зачинщика.
Многие пользователи обратили внимание на знак и похвалили мужчину, которому удалось заставить посмотреть на его руку несколько тысяч человек.
"Как он собирается ударить нас всех?", "Безумный парень", - шутят юзеры.
Ранее Еврокомиссия наказала Google за "цифровой сговор".
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