"Київміськбуд" визнали одним із найвпізнаваніших українських брендів [ Редактировать ]
Холдингова компанія "Київміськбуд" увійшла до ТОП-20 найвідоміших українських брендів. Відповідний перелік сформовано та опубліковано виданням "Власть денег".
Як зазначає видання, до списку включено бренди вітчизняних компаній, які мають понад 10-річну історію, встигли отримати визнання у всій країні і стали лідерами у своїх галузях.
Коментуючи номінацію, Голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір підкреслив, що подібні визнання це не лише приємно, а й надзвичайно відповідально.
"Пишаюся, це – єдина будівельна компанія в списку! Але і розумію міру відповідальності, яку накладають такі рейтинги. "Київміськбуд" знають і впізнають, більш того – компанії довіряють! 63 роки беззмінного лідерства – це відмінний гарт. Від того і немає, і не буде у компанії жодної недобудови. Абсолютно всі об’єкти – до кінця, абсолютно всім покупцям – свої квадратні метри. На сьогоднішній день майже 2 млн киян живуть у квартирах, побудованих "Київміськбудом", і на наступні півстоліття плани не менш амбітні", – зазначив Ігор Кушнір.
Щодо механізму ранжування, видання підкреслює, що обмежилось компаніями, які виробляють товари масового споживання і надають послуги населенню. Своїм успіхом ці компанії і їхні бренди зобов’язані вмінню відчувати і задовольняти запити українців. У рейтингу представлена широка регіональна географія підприємств і в той же час широкий галузевий спектр.
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