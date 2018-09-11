Укравтодор в лице Службы автомобильных дорог в Киевской области заключает договор с компанией "Научно-производственная фирма Мостопроект" о разработке технико-экономического обоснования строительства концессионной платной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса. Об этом сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

В частности, платным хотят сделать автобан на участке от Кольцевой дороги столицы до города Белая Церковь.

Указано, что стоимость разработки документации составит 5,4 млн гривен с НДС.

Первичное ценовое предложение компании составило 7,35 млн гривен. Согласно календарному плану, компания Мостопроект обязуется предоставить технико-экономическое обоснование к концу декабря 2019 года.

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