У Білому домі запровадили суворіші правила користування мобільними телефонами. За інформацією CNN, що посилається на високопосадовців у адміністрації Трампа, це того щоб запобігти витоку конфіденційної інформації.

Відтепер працівникам заборонено приносити мобільні телефони, як особисті, так і службові - до Західного крила Білого дому.

Там розміщені Овальний кабінет, офіс уряду та так звана ситуаційна кімната - для обговорень. Підозрюють, що нововведення пов'язані із друком сенсаційної книжки журналіста-розслідувача Боба Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі", де детально описані залаштунки президентської адміністрації.

А також публікації у "Нью-Йорк Таймс" анонімного матеріалу, що вийшов минулого тижня - про рух спротиву в Білому домі проти політики Трампа.