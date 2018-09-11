У Білому домі посилили правила користування мобільниками [ Редактировать ]
У Білому домі запровадили суворіші правила користування мобільними телефонами. За інформацією CNN, що посилається на високопосадовців у адміністрації Трампа, це того щоб запобігти витоку конфіденційної інформації.
Відтепер працівникам заборонено приносити мобільні телефони, як особисті, так і службові - до Західного крила Білого дому.
Там розміщені Овальний кабінет, офіс уряду та так звана ситуаційна кімната - для обговорень. Підозрюють, що нововведення пов'язані із друком сенсаційної книжки журналіста-розслідувача Боба Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі", де детально описані залаштунки президентської адміністрації.
А також публікації у "Нью-Йорк Таймс" анонімного матеріалу, що вийшов минулого тижня - про рух спротиву в Білому домі проти політики Трампа.
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