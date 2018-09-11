Столичная полиция задержала мужчину, который разгуливал по Киеву с гранатой в кармане. Арестованный был ранее осужден за убийство, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева. За хранение опасного предмета ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемого заметили оперативники совместно с участковыми Днепровского управления полиции на бульваре Перова.

Как сообщили в полиции, мужчину задержали во время отработки в рамках операции "Оружие и взрывчатка". В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили в кармане куртки подозреваемого предмет, похожий на гранату, и запал к ней. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. По предварительному заключению эксперта у киевлянина нашли корпус гранаты РГД-5 и запал, которые были отправлены на экспертизу.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, который был ранее судимый за убийство. На данный момент власти пытаются установить, откуда у мужчины граната и с какой целью он ее хранил.

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