Убийца разгуливал по Киеву с гранатой [ Редактировать ]
Столичная полиция задержала мужчину, который разгуливал по Киеву с гранатой в кармане. Арестованный был ранее осужден за убийство, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева. За хранение опасного предмета ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемого заметили оперативники совместно с участковыми Днепровского управления полиции на бульваре Перова.
Как сообщили в полиции, мужчину задержали во время отработки в рамках операции "Оружие и взрывчатка". В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили в кармане куртки подозреваемого предмет, похожий на гранату, и запал к ней. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. По предварительному заключению эксперта у киевлянина нашли корпус гранаты РГД-5 и запал, которые были отправлены на экспертизу.
Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, который был ранее судимый за убийство. На данный момент власти пытаются установить, откуда у мужчины граната и с какой целью он ее хранил.
На днях полицию Киева ограбили на 2 миллиона гривен.
по теме
Банда иностранцев ограбила столичную квартиру
По факту инцидента было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") УК Украины
Вадима Тітушка оголосили в розшук
Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 2013 року, оголосили в розшук. Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін
В Бразилии сбежали более сотни заключенных
Для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла тюремных охранников и сотрудников полиции
В Киеве школьник изрезал учительницу ножницами
На месте происшествия проводятся следственные действия
На Печерске воры-альпинисты ограбили квартиру замминистра экономики
В Киеве воры-альпинисты взломали квартиру заместителя министра экономики