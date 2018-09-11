Наступила осень, а это значит, что пришло время частых и проливных дождей. На случай непогоды у каждого человека должен быть зонтик, который спасет вас в плохую погоду. Но к выбору данного аксессуара стоит подойти ответственно, ведь некачественный зонт не прослужит вам долго. о том, как это сделать, пишет Аif.

Материал купола

Нейлон. Самый дешевый материал. Быстро приходит в негодность, часто рвется, выцветает, а порой и линяет под сильным дождем прямо на одежду счастливого обладателя. Может окрасить вещи, рядом с которыми зонт лежит влажным.

Полиэстер. Намного надежнее нейлона, быстро сохнет, не садится и обычно не линяет. Но также может легко прорваться, особенно в местах крепления спиц.

Эпонж. Так называют полиэстер с добавлением хлопка. Применяется в дорогих зонтах. На ощупь ткань похожа на плотный хлопок, капли дождя скатываются с такого купола. Через 5 минут после того, как вы закрыли такой зонт, он становится сухим.

Сатин. Ткань с водоотталкивающей пропиткой. Сатиновый зонт также сохнет за 5 минут и стоит недешево, зато порвать его почти невозможно.

Спицы

От 8 до 16 штук. Чем больше спиц, тем ровнее купол (материал не будет провисать) и тем лучше он противо­стоит ветру (не выгибается в обратную сторону).

Материал спиц может быть следующим:

Cталь. Спицы и стержень не матовые, а блестящие:

+ Купол не будет выворачиваться порывами ветра, спицы долго не сломаются.

- Зонт тяжелый и, скорее всего, не самый компактный, даже если складной.

Стекловолокно. Мягкие, но прочные спицы из похожего на пласт­массу материала:

+ Зонт легкий, и купол не выворачивается при каждом порыве ветра.

- Минусов у такого зонта нет, если стержень стальной.

Алюминий. Матовые мягкие спицы:

+ Зонт может занимать минимум места и быть очень легким.

- Быстро ломается, под порывами ветра выворачивается.

Стержень

У складного зонта бывает от 2 до 5 сложений. 4 и 5 сложений - мини-зонт, поместится в дамскую сумку. 2–3 - большой, как правило, мужской зонт.

Стальной лучше, чем алюминиевый или пластмассовый. У зонта-трости стержень всегда крепкий. Если выбираете складной зонт, откройте его в магазине и, держа над головой, потрясите: места, где блоки стержня соединяются друг с другом, должны оставаться неподвижными.

В месте, где купол крепится к стержню, должна быть металлическая накручивающаяся крышка. Пластиковая может треснуть, когда вы опустите зонт на пол.

Стержень может быть круглым или многогранным. Но чем больше граней, тем надежнее.

Обратите внимание, что зонты-автоматы и полу­автоматы (открытие и закрытие осуществляется кнопкой) ломаются чаще. Механические зонты, по статистике, служат дольше.

А чтобы знать, брать ли с собой зонт или оставить его дома, смотрите, какой будет погода на этой неделе.