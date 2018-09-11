В Киеве нашли труп журналиста-иностранца [ Редактировать ]
11 сентября в столичной квартире было обнаружено тело журналиста-иностранца. Погибшего мужчину обнаружила хозяйка квартиры, которую он арендовал. По предварительной информации, журналист (1982 года рождения) покончил с собой выстрелом в голову, сообщила пресс-служба полиции Киева.
Прибывшие на место правоохранительные органы провели осмотр и установили личность погибшего. Им оказался боец спецотряда иностранного государства. Полиция изъяла стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего. Эксперты установили, что причиной смерти является огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению, журналист совершил самоубийство.
Напомним, что в Черкассах третий год не могут осудить обвиняемых в убийстве журналиста.
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