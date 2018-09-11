11 сентября в Николаеве в квартире дома на Центральном проспекте обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом.

В полицию о происшествии сообщили соседи погибшего. По их словам, в квартире на втором этаже проживали мать, отец и их 30-летний сын, сообщает местное издание "Новости-N".

Соседи услышали крик матери - она заглянула в окно туалета и увидела, что ее сын сидит на полу весь в крови.

Соседи взломали дверь в туалет, вызвали полицию и "скорую помощь". Однако помощь медиков не понадобилась - мужчина был мертв. Пол и стены в помещении залиты кровью.

По словам соседей, погибший характеризуется исключительно положительно. Он закончил НКИ, однако нигде не мог найти работу. Не употреблял спиртного, не был замечен и в употреблении наркотиков. Вел исключительно спокойный и размеренный образ жизни.

Что именно произошло в квартире, предстоит выяснить следствию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции.

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