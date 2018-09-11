В центре Николаева мужчине перерезали горло (фото) [ Редактировать ]
11 сентября в Николаеве в квартире дома на Центральном проспекте обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом.
В полицию о происшествии сообщили соседи погибшего. По их словам, в квартире на втором этаже проживали мать, отец и их 30-летний сын, сообщает местное издание "Новости-N".
Соседи услышали крик матери - она заглянула в окно туалета и увидела, что ее сын сидит на полу весь в крови.
Соседи взломали дверь в туалет, вызвали полицию и "скорую помощь". Однако помощь медиков не понадобилась - мужчина был мертв. Пол и стены в помещении залиты кровью.
По словам соседей, погибший характеризуется исключительно положительно. Он закончил НКИ, однако нигде не мог найти работу. Не употреблял спиртного, не был замечен и в употреблении наркотиков. Вел исключительно спокойный и размеренный образ жизни.
Что именно произошло в квартире, предстоит выяснить следствию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции.
До этого под Житомиром пенсионер зарезал молодую жену и повесился.
по теме
Под Житомиром пенсионер зарезал молодую жену и повесился
В Житомирской области 63-летний мужчина убил свою гражданскую жену, после чего совершил суицид
Жестокое убийство повторилось в доме замученной Оксаны Макар (фото)
В Николаеве в съемной квартире дома, где произошло резонансное убийство Оксаны Макар случилось новое преступление
Под Николаевом уголовник забил до смерти девушку на первом свидании
В пригороде Николаева 29-летний освободившийся из мест лишения свободы мужчина пригласил на свидание девушку, которую до смерти избил на безлюдной дороге
Прямо в сердце: мужчина убил брата
В Семеновке Черниговской области мужчина выстрелил из ружья прямо в сердце брату
В Киеве обнаружили застреленного иностранного спецназовца
В Голосеевском районе Киева нашли мертвым бойца иностранного спецотряда