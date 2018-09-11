Пьяный на грузовике перевернулся и перекрыл трассу Киев-Чоп (фото) [ Редактировать ]
11 сентября на трассе Киев-Чоп возле Ривне опрокинулся грузовик и перекрыл все четыре полосы движения.
Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест обнаружил у него 2,64 промилле, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Нацполиции региона.
"Вследствие опрокидывания грузовика с прицепом было заблокировано четыре полосы на трассе международного значения Киев-Чоп. По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли три километров в обе стороны", - говорится в сообщении.
Также установлено, что водитель грузовика нарушил правила обгона.
На месте происшествия проводятся спасательные работы. К оказанию помощи привлечены 22 спасателя и шесть единиц спецтехники ГСЧС.
Фура перекрыла все четыре полосы. фото: УНИАН/Serhii Merchuk
Тем временем в Киеве легковой автомобиль попал в аварию и перевернулся на крышу, в результате чего на трассе образовалась большая пробка.
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