Фура перекрыла все четыре полосы. фото: УНИАН/Serhii Merchuk

11 сентября на трассе Киев-Чоп возле Ривне опрокинулся грузовик и перекрыл все четыре полосы движения.

Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест обнаружил у него 2,64 промилле, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Нацполиции региона.

"Вследствие опрокидывания грузовика с прицепом было заблокировано четыре полосы на трассе международного значения Киев-Чоп. По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли три километров в обе стороны", - говорится в сообщении.

Также установлено, что водитель грузовика нарушил правила обгона.

На месте происшествия проводятся спасательные работы. К оказанию помощи привлечены 22 спасателя и шесть единиц спецтехники ГСЧС.

Фура перекрыла все четыре полосы. фото: УНИАН/Serhii Merchuk

Тем временем в Киеве легковой автомобиль попал в аварию и перевернулся на крышу, в результате чего на трассе образовалась большая пробка.