Мощный ураган надвигается на США (видео) [ Редактировать ]
Мощный ураган надвигается на Соединенные Штаты Америки. "Флоренс" достигнет юго-востока материковой территории в четверг, 13 сентября, и ударит со скоростью ветра свыше 230 км/час, согласно прогнозам метеорологов Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Предполагается, что он будет измеряться 4-ой категорией из пяти возможных.
Пресс-служба NASA опубликовала видео урагана с орбиты. Метеорологи предупредили, что стихия приведет к штормовым порывам, сильным ливням и разрушительным ветрам, которые будут нести опасность для жизни граждан США.
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