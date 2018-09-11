С целью усиления защиты, Военно-морские Сил Украины направили в Азовском море боевые корабли.

После того, как 9 сентября в Бердянском морском торговом порту был спущен на воду бронекатер "Лубны" ВМС Вооруженных Сил Украины. 11 сентября к бронекатеру "Лубны" присоединилось судно "Кременчуг". За ним последуют другие суда.

"Во исполнение поручения Президента Украины,.. с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны" (проект "Гюрза-М"). Уже в ближайшее время он будет не один", - сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

Как сообщалось, 1 сентября ФСБ России задержала украинский корабль в Азовском море.