Илон Маск украл советские технологии - Роскосмос [ Редактировать ]
Американского изобретателя и основателя SpaceX Илона Маска в "Роскосмосе" обвинили в использовании советских военных разработок.
"Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами", - заявил заместитель главы ЦНИИмаш "Роскосмоса" Александр Медведев, сообщает forbes.ru.
По всей видимости, Медведев имел в виду ракетно-динамическую схему, которую используют ракеты Маска. Этот компонент технологий SpaceX позволяет посадить ракету без легкого удара, неизбежного при спасении на парашютах.
Весной компания Илона Маска SpaceX запустила пятидесятую ракету Falcon 9. Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал и вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat.
В феврале Маск отправил в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая втрое мощнее нынешней Falcon 9. Falcon Heavy вывела на гелиоцентрическую орбиту Земли электромобиль Tesla Roadster.
В то же время, испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты в России планируется провести лишь в 2022 году. Предполагается, что ракета станет российским ответом Falcon 9 Маска.
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