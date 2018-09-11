Олег Сенцов написал завещание [ Редактировать ]
Олег Сенцов написал завещание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, он больше не верит в то, что вернется домой, но прекращать голодовку не намерен.
Также Сенцов пишет о том, что у него все время кружится голова и немеют конечности.
Напомню, Олег Сенцов голодает более трех месяцев с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. От госпитализации и лечения он отказался.
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