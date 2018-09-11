Сенцов пишет о том, что у него все время кружится голова

Олег Сенцов написал завещание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, он больше не верит в то, что вернется домой, но прекращать голодовку не намерен.

Также Сенцов пишет о том, что у него все время кружится голова и немеют конечности.

Напомню, Олег Сенцов голодает более трех месяцев с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. От госпитализации и лечения он отказался.