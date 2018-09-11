В Днепре задержали участника АТО Валерия Ананьева [ Редактировать ]
В Днепре задержали участника АТО и блогера Валерия Ананьева. Его подозревают в избиении одного из посетителей спортзала. Конфликт произошел еще в 2016, тогда же начали уголовное производство. Как уверяют в полиции, все это время Ананьеву отправляли вызовы к следователю. Но он их якобы игнорировал.
В апреле этого года Ананьева объявили в розыск. Сегодня должны были избирать меру пресечения. Но до суда не дошло. По словам блогера, он подписал с пострадавшим мировое соглашение и тот должен забрать заявление из полиции. И сегодня Ананьева отдали на поруки народного депутата.
"У нас був конфлікт з ним, у нас не вдавалось зустрітись, в тому числі через роботу слідства, бо я взагалі не знав про цю справу. Ми зараз з ним зустрілись і все вирішилося. Все інцидент вичерпано", - говорит Валерий Ананьев, участник АТО.
"За декілька днів до презентації з ним зв'язувались співробітники поліції, які повідомили, що під час перебування у місті Дніпро, щоб він з'явився до поліції. Однак, до презентації він проігнорував цей дзвінок. Його відпустили на поруки народного депутата. З ним провели відповідні слідчі дії", - говорит Анна Старчевская, начальник отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
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