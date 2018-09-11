В деле о харьковском ДТП, в котором погибли шесть человек, пропал свидетель. Врач-нарколог, которая осматривала главную подозреваемую Елену Зайцеву и писала заключение о ее состоянии после аварии, попросту исчезла. Не явилась и на сегодняшнее заседание суда.

Последний свидетель, которого должны были слушать в суде по делу Елены Зайцевой, - врач-нарколог Елена Федирко. Именно она осматривала водителя "Лексуса" Елену Зайцеву после ДТП. Точного ответа была та под действием наркотиков или нет- экспертиза не дала. Нашли лишь остатки опиатов, но каких именно и в каком количестве - узнать не удалось, провести вторую часть экспертизы - не смогли, не хватило биологического материала. В середине июля доктор Федирко пропала. С работы уволилась. И якобы уехала на неподконтрольную территорию.

"Ухвала суду про встановлення місця знаходження не виконана, свідок Федірко на судове засідання не доставлена. Місце знаходження її не встановлене".

Представители потерпевших настаивают - есть основания подозревать, что Зайцева употребляла наркотики перед тем, как сесть за руль.

"Встановлення опіатів в біологічних речовинах, в сечі Зайцевої, також це висновок експерта-токсиколога, який чітко зазначив наявність кодеїна, це наркотична речовина, і фенобарбітал, психотропна речовина, які віднесені до переліків заборонених довільного використання речовин", - говорит Лариса Матвеева, представитель потерпевших в ДТП.

Адвокаты Зайцевой объясняют: остатки опиатов - это выпитая накануне таблетка пенталгина. Они тоже ищут нарколога. И принесли в суд видео с нагрудных камер полицейских.

На нем видно, как Зайцеву ведут для забора анализов. А затем к наркологу. Врач Елена Федирко из другого конца кабинета задает пару вопросов. И, не осматривая Зайцеву, пишет заключение. При этом болтает с подругой.

"Зайцева не наближалася навіть до стола даного лікаря. Тому взагалі відсутній був огляд. Взагалі відсутній", - говорит Юлия Козыр, адвокат Елены Зайцевой.

После увиденного судья попросил следователей еще раз попробовать разыскать и привести в суд нарколога Елену Федирко - уж слишком много накопилось к ней вопросов.