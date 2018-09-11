Блокируют эту трассу с требованием немедленно провести ремонт не впервые

Трасса "Николаев-Кропивницкий" блокирована. Жители Воссиятского возмущены состоянием дороги, которая идет через их село. Говорят: ее просто нет. Отремонтировать покрытие чиновники обещали не один раз, но так ничего и не сделали. Подробнее расскажут наши корреспонденты.

Трасса "Николаев – Кропивницкий". Одна из самых "убитых" в стране. Утром возле села Воссиятское местные жители вышли на акцию. Установили палатки и перекрыли движение.

"Якщо знайдете дорогу то покажіть дорогу, бо ми її не бачимо, з Кіровограда до Миколаїва дороги нєту, про яку ви дорогу ви балакаєте, направлєніє, це просто направлєніє", - говорит Антонина, жительница села Воссиятское.

Ямы одна за другой, выбоины и полное отсутствие асфальта. Если выпадает снег или идет дождь - водители эту дорогу предпочитают объезжать окольными путями.

"От щас визови скору. Вона не поїде по грунтовій дорозі, а по етой дороге вона їде 1годину 35 хвилин", - говорит бабушка Тоня, жительница села Воссиятское.

Блокируют эту трассу с требованием немедленно провести ремонт не впервые. В марте чиновники уверяли, работы начнут уже в этом году. Из госбюджета даже выделили деньги - 300 миллионов гривен. Но ничего не поменялось.

"Сказали, що проходять тендери, робота продовжується, траса буде ремонтуватис. Ми надіялись на те, що вони відповідають за свої обіцянки, але так сталося, що вони забрали майже всю суму, залишилось 500 тисяч, а що таке 500 тисяч", - говорит Татьяна Кирильчук, сельский голова Водяно-Лорино.

В областной службе автомобильных дорог объясняют, чтобы выделенные миллионы не "пропали" Укравтодор - решил перебросить их на другие объекты. А все из-за того, что участники тендера пожаловались в Антимонопольный комитет, дескать, процедура конкурса не была соблюдена. В АМКУ начали расследование и все застопорилось.

"На теперішній час Державний антимонопольний комітет розглядає скаргу підрядної організації "Полтавабудцентр". Коли цей торжествений момент настане і які висновки будуть надані Антимонопольним комітетом, ми можемо тільки щось собі придумати", - говорит Михаил Ганич, заместитель начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Помимо жителей Воссиятского на акцию вышли люди из двух соседних сел. И тоже заблокировали трассы. Из-за этого образовались многокилометровые заторы. Но пикетчики неумолимы. Говорят: акция бессрочная. Транспорт не будут пропускать, пока дорожники не начнут ремонтные работы.