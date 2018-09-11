Собака спасла гражданина США Джошуа Хорнера от тюремного заключения. Житель города Рэдмонд, штат Орегон, был приговорен к 50 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Жертва сантехника заявила в суде, что мужчина убил ее собаку Люси, запугивал ее и принуждал к сексу.

Через год окружной прокурор все же согласился выслушать доводы Хорнера о своей невиновности. Подозреваемый заявил, что не убивал животное и настаивал на розыске пса. Собака была помесью черного лабрадора и имела отличительные черты, пишет New York Post.

В итоге Люси была обнаружена в Портленде целой и невредимой. Это стало доказательство того, что девушка соврала в суде. Джошуа Хорнера выпустили на свободу, однако дело будет рассмотрено заново. Прокурор заявил, что не может отрицать факта сексуального насилия, но жертва отказывается сотрудничать с полицией, не приходит в суд и убегает от следователей.