Украинская певица Ани Лорак потрясла и восхитила поклонников, выйдя на красную дорожку в черном платье, обнажающим плечо.

В таком образе Ани Лорак прибыла на премию журнала GQ "Человек года-2018". Звезда позировала в черном платье со спущенным рукавом и туфлях на каблуках. При этом, Каролина выбрала смоуки-макияж.

Ее фото в Instagram накрутил более 70 тысяч лайков всего за день.

"Красавица!", "Супер девушка!", "Класс", "Эталон женственности, грации и красоты", - написали в комментариях потрясенные фанаты певицы:

Фото: instagram.com/anilorak

До этого Ани Лорак соблазняла поклонников в латексе.