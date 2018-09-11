Ани Лорак восхитила поклонников в обнажающем платье (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак потрясла и восхитила поклонников, выйдя на красную дорожку в черном платье, обнажающим плечо.
В таком образе Ани Лорак прибыла на премию журнала GQ "Человек года-2018". Звезда позировала в черном платье со спущенным рукавом и туфлях на каблуках. При этом, Каролина выбрала смоуки-макияж.
Ее фото в Instagram накрутил более 70 тысяч лайков всего за день.
"Красавица!", "Супер девушка!", "Класс", "Эталон женственности, грации и красоты", - написали в комментариях потрясенные фанаты певицы:
Фото: instagram.com/anilorak
До этого Ани Лорак соблазняла поклонников в латексе.
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